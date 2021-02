Emma 'versione baby' fa gli auguri alla mamma: "Quando questo finirà ti abbraccerò senza paura"

Quest'anno Emma Marrone festeggia il compleanno di sua mamma a distanza. La signora Maria oggi compie gli anni, ma la cantante non ha potuto raggiungere la famiglia ad Aradeo, in Salento, per via delle restrizioni anti-Covid che vietano lo spostamento tra regioni.

Non ci sono distanze, però, per l'amore che lega una figlia a sua madre, e ad Emma è bastato sfogliare l'album dei ricordi per sentirsi accanto a lei. Su Instagram ecco una carrellata di foto d'infanzia: nella prima la signora Maria tiene in braccio sorridente la piccola Emma, negli altri scatti di famiglia ecco ancora l'artista in 'versione baby' coccolata dai genitori.

"Buon compleanno mamma - si legge nel post - Grazie di tutto! E grazie per avermi regalato anche mio fratello Checcho! Quando tutto questo finirà ti abbraccerò senza avere paura... E poi ti porterò a visitare Venezia, te lo prometto. Ti amo". Parole piene d'amore che aspettano di sciogliersi in quell'abbraccio che manca da troppo tempo.

