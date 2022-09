Emma Marrone, il messaggio e la foto nel giorno del compleanno del papà

Solo poche settimane fa Emma ha detto addio a suo padre che da un anno si stava curando per la leucemia e domenica su Instagram ha condiviso una foto per il giorno del compleanno di Rosario. Sono stati molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Marrone in questi giorni, ma non sono mancati neanche alcuni tristi episodi come i video postati in rete del momento del funerale.

La mancanza ovviamente è molta, la sofferenza nel non avere più il proprio padre è incolmabile, e sui social lo ha voluto ricordare, nel giorno dei suoi 67 anni, con un breve messaggio e una foto che inquadra il cielo con il braccio sinitro teso e la mano in segno di corna con il pollice, gesto che da sempre carattrizza gli amanti del rock.

"Buon compleanno vecchio lupo" ha scritto, questo era il soprannome con cui Emma chiamava il papà. A raccontare il calvario del padre è stata la stessa Emma in un video: "Combatteva da un anno contro la leucemia, non smetterò mai di ringraziare i medici che ci hanno seguito e curato in un momento così difficile. Chi mi sta chiedendo cosa si possa fare in questi giorni, dico di andare a donare midollo. Più siamo e più possiamo salvare vite".