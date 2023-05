Emma Marrone in lacrime per il suo compleanno, il regalo dedicato al papà

Emma Marrone ha compiuto ieri 39 anni. Il primo compleanno senza il suo amato papà - scomparso lo scorso settembre a causa della leucemia - ma i suoi fan sono riusciti a colmare in qualche modo quel vuoto con un gesto che l'ha profondamente commossa.

Una donazione all'Admo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, per sostenere la ricerca, proprio come aveva invitato a fare la cantante dopo la morte del padre. Tra le sue storia Instagram il loro messaggio: "Grazie per essere la persona sincera e genuina che tutti ammiriamo. Oggi è il tuo compleanno e la tua 'brown crew' ha scelto per te un regalo speciale, sostenere le attività di ricerca di donatori di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche per curare quelle malattie onco ematologiche (leucemie, mielomi) che necessitano di un trapianto di CSE da donatore sano e compatibile così difficile da trovare. Grazie Emma per aver sensibilizzato i tuoi fan, persone come te rendono il mondo un posto migliore".

Emma ha ovviamente apprezzato il regalo e mandato un video messaggio ai suoi fan, in lacrime: "Mi sono ricomposta un attimo perché mi avete fatto piangere, piango da quando mi sono svegliata. Vi ringrazio con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto. Donare all'Admo per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Non ce la faccio a non piangere - ha detto con la voce rotta - Grazie, perché avete fatto una cosa bellissima, e io sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi. Vi amo e mi avete resa la persona più felice oggi. Grazie, vi voglio bene".