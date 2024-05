Emma Marrone compie 40 anni: le foto della festa (e cosa significa il numero sulla torta di compleanno)

"14610", come i giorni che ha vissuto in questi 40 anni. Così Emma Marrone ha festeggiato il suo compleanno: con un gruppo di amici intimi e familiari. Sulla torta non il 4 e lo 0, ma il numero 14610: un modo alternativo per scordarsi dell'età celebrano però ogni singolo momento vissuto.

Su Instagram la cantante ha pubblicato foto e video di quel momento così felice che però, inevitabilmente, si porta dietro un po' di malinconia: nel 2022 è morto, a 66 anni, suo padre Rosario per una leucemia. A corredo di un carosello di foto, in cui non poteva mancare una foto con il papà, ha scritto: "14610 giorni di vita amore e di 'che ca…o me ne frega' Siamo qua ad amarci ancora... e ancora… Nonostante tutto. Si facciamo sta festa e facciamola bene! Grazie Mamma adorata. Grazie Checco mio dolcissimo…Grazie a tutti voi".

Sui social poi Emma ha lanciato un appello ai suoi fan: "Buongiorno a tutti, inizio già a ringraziarvi per gli auguri, per l’amore e l’affetto. Poi mi serve qualcuno che va su Wikipedia, parliamoci chiaro, e inizi a cambiare la data di nascita. Intanto in Italia si dimenticano di tante, tante cose. Si dimenticheranno anche della mia età. Non diciamo più 40, non diciamo più questi numeri, lasciamo correre le cose così come vanno. Anche voi smettetela di ricordarmelo ogni giorno, facciamo finta di niente perché io poi fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27. Quindi vi prego, il regalo più grande, andate su Wikipedia e cambiate sti ca…o di numeri perché io non ho 40 anni. Ok? Non ho 40 anni”.