Emma sbotta contro un follower: "L'era delle donne zitte e sottomesse è finita"

A qualcuno non vanno giù le simpatie della cantante per il neo eletto presidente degli Usa, Joe Biden, e la invita a cantare e basta

La vittoria di Joe Biden è stata accolta con grande gioia anche in Italia, dove in molti facevano - e fanno tuttora - il tifo per il neo eletto presidente degli Stati Uniti. Tra questi anche Emma Marrone, che su Instagram ha dedicato diverse storie a Biden e alla sua vice Kamala Harris.

"Canta" le scrive un follower in privato, invitando arrogantemente l'artista a non esprimere idee, tantomeno politiche, ma Emma non si fa censurare, anzi, è lei che poco dopo mostra a tutti la direct e affonda il colpo: "Il maschietto alpha che mi scrive 'canta'... Usa i social, mezzo di comunicazione moderno, per esprimere un concetto che risale all'età della pietra. Datti una svegliata! L'era delle donne zitte e sottomesse è finito da un pezzo". E gli dà anche un consiglio con un colpo di hashtag: #unpassoavanti.

Emma Marrone e gli hater

Non è la prima volta che Emma risponde per le rime a qualcuno sui social. La cantante salentina è famosa, oltre che per la voce, anche per la sua schiettezza e per un temperamento passionale che davanti a certe prepotenze non mette certo da parte. E fa bene. Gli hater con lei non hanno vita facile.