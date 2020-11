Emma chef: che cenetta per la sua Franci

Sul palco è una leonessa, ma anche in cucina non scherza Emma Marrone. La cantante salentina è un ottima cuoca e a casa non è affatto raro trovarla ai fornelli. Ama preparare pranzi e cene per i suoi amici, e visto che in questo periodo non è possibile la sua 'cavia' è solo una, Francesca Savini, manager e grande amica che la segue passo passo.

Le due in queste settimane sono a Milano, dove Emma è impegnata con X Factor. Tutto il giorno in studio a provare con i ragazzi, poi la sera libero sfogo in cucina. Il lunedì? Pesce. Calamari "ripieni di cose", spiega l'artista tra le storie di Instagram con le mani impegnate, cozze e vongole: una cenetta di pesce che le ricorda casa, come scrive poco dopo a tavola.

Sotto alcune foto della cena preparata da Emma

Francesca Savini e Emma: "Beato chi te se pia"

A gustare i prelibati piatti di Emma ci pensa la sua Franci, che tra una portata e l'altra si lascia sfuggire il pensiero di tutti: "Beato chi te se pija". La cantante, single da qualche anno, saprà certamente prendere per la gola il prossimo fidanzato.

Sotto altre storie della cena