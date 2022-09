Emma Marrone, la dedica per il fratello: "Sei più forte di quello che pensi"

Dopo la morte del papà, scomparso due settimane fa a causa della leucemia, Emma Marrone si è stretta alla sua famiglia. Insieme stanno vivendo questo dolore e insieme si fanno forza per andare avanti. La cantante sta dedicando questo tempo ai suoi affetti più cari, ai ricordi e alle cose da cui ricominciare, prendendosi una piccola pausa dal lavoro e dai social.

Oggi, però, è un giorno speciale e va condiviso. Suo fratello Checco, a cui è legatissima, compie gli anni e non poteva fargli mancare i suoi auguri speciali. Tra le storie una foto durante un suo concerto, mentre lui suonava la batteria, poi un dolcissimo post. Accanto all'immagine di loro due da bambini, Emma ha scritto una toccante dedica: "Buon compleanno Checco mio! Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo".

Tra Emma e suo fratello c'è sempre stato un rapporto speciale, diventato sicuramente ancora più intenso adesso, dopo questo dolore enorme. Entrambi stanno soffrendo molto per la morte dell'amatissimo padre, ma sanno che possono contare uno sull'altro, sempre. Adesso saranno loro a prendersi cura della mamma, Maria, e nonostante vivano in città diverse, per il loro amore non esiste distanza.

Il post pubblicato da Emma

La morte del papà di Emma

Rosario Marrone, il papà di Emma, è morto lo scorso 4 settembre a 66 anni. La cantante ha fatto sapere dopo giorni, in un video su Instagram, che era malato di leucemia da ottobre, lanciando un appello ai fan per la donazione di midollo. I funerali si sono svolti ad Aradeo, dove vive la famiglia di Emma, e in quei giorni nei loro confronti c'è stata una straordinaria dimostrazione d'affetto.