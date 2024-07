Emma Marrone: "Un oggetto a cui non rinuncerei? Il dildo", il video

Emma Marrone ha come sogno nel cassetto quello di cantare alla Royal Albert Hall di Londra e di duettare con moltissimi artisti di cui però non fa i nomi per scaramanzia. Al primo incontro con Vasco Rossi, il suo idolo, era talmente emozionata da non riuscire a parlare: "Ero troppo emozionata". La sua vacanza ideale è in un posto qualunque, basta che sia in campagna, che abbia una piccola piscina e un barbecue. La cantante ha dato tutte queste informazioni durante un'intervista video con il magazine GQ.

Ma è alla domanda 'a quale oggetto non rinunceresti mai', che ha dato una risposta destinata a far parlare, e molto. "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la PlayStation, poi te lo dico", ha dichiarato Marrone. Sui social stanno già iniziando a circolare gli spezzoni del filmato e sicuramente le condivisioni sono destinate a crescere molto, moltissimo.

Emma: "Sono single ma desidero essere madre"

"Perché per essere madre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile", ha dichiarato in una recente intervista.

"Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero", ha spiegato a Le Iene Emma parlando anche delle operazioni per la rimozione dei tumori. In Sbagliata, il suo docufilm, aveva raccontato che la sua dottoressa le aveva consigliato di congelare il tessuto ovarico: "Le donne dovrebbero sapere che si possono congelare gli ovuli. Io se un domani avrò voglia di fare un figlio potrò farlo, perché la mia dottoressa mi ha fatto fare il congelamento del tessuto ovarico. Ne parlo perché vorrei che le ragazze che si trovano nella mia condizione potessero scegliere, perché abbiamo fatto passi da gigante proprio per questo, per poter scegliere". Questa scelta al momento però la cantautrice non ce l'ha perché è single. E le donne single in Italia non possono ricorrere alla fecondazione assistita: "Una stronzata enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre".