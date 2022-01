Emma Marrone e la rivelazione sul fidanzato (fatta a Maria De Filippi)

Single da qualche anno, Emma Marrone aspetta il grande amore. Dalle sue parole però si percepisce un po' di scetticismo che neanche Maria De Filippi, figura importantissima per lei e non soltanto per la sua carriera, riesce a scacciare.

La conduttrice, che dodici anni fa la scoprì ad Amici, l'ha intervistata per D di Repubblica a pochi giorni dalla sua terza partecipazione a Sanremo. "Prima o poi arriverà un fidanzato per te" l'ha rassicurata Maria, ma Emma non sembra tanto convinta: "Mah". La cantante salentina sarebbe pronta e ben felice di vivere una storia importante: "Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece... Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita - ha ricordato emozionata - In sintesi: una casa ce l'ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto".

La Emma di oggi è molto diversa dalla Emma che Maria De Filippi ha incontrato ad Amici. Più consapevole di tante cose, ma soprattutto più sicura di sè: "Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l'ultimo film, in cui tra l'altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese, perché sembro veramente un'altra - ha spiegato - Eppure questo non mi limita, anzi. Quando mi imbruttiscono e mi invecchiano quasi quasi mi sento a mio agio, proprio perché sto facendo qualcosa che va oltre la mia immagine. Trovo che sia una grande dimostrazione artistica, oltre che di femminilità. Forse dipende da mia madre: non l'ho mai vista truccarsi, né agghindarsi, però era sempre la più bella di tutte".