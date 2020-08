Emma: "Mi ha chiamato il medico, sono uscita definitivamente dalla malattia"

"Sono morta e risorta", così Emma Marrone si racconta a Grazia, a pochi giorni dalla telefonata del suo medico che le dava la notizia più bella di sempre. "Quindici giorni fa ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'- Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia".

Una vera rinascita per la cantante salentina, che negli ultimi anni ha combattuto più volte contro il suo problema di salute, con la paura che tornava sempre a bussare alla porta, soprattutto in questi mesi appena trascorsi. Lo scorso settembre Emma si era sottoposta a un nuovo intervento: "Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni".

Oggi che può finalmente tirare un sospiro di sollievo, l'artista - che domani esce con il nuovo singolo 'Latina' e dal 17 settembre sarà nella giuria di 'X Factor' - continua comunque a lottare per tutte le donne che si trovano nella stessa situazione: "Voglio rappresentare le donne con le cicatrici. Voglio rappresentare le ragazzi coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute".