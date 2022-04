Emma improvvisa un "sexy car wash": il video in garage

Chi l'ha detto che le donne non sono brave a lavare la macchina? Emma Marrone smentisce ogni leggenda metropolitana in merito, aggiungendoci anche qualcosa in più: un sex appeal che agli uomini, in abiti casual, proprio non appartiene. O perlomeno non a tutti.

Eccola la cantante, alle prese con il lavaggio del suo Suv, mentre l'amica - e manager - Francesca Savini la riprende, regalando ai follower 15 secondi di estasi. Jeans e felpa (con le maniche rigorosamente tirate su), Emma si dà da fare alle prese con vetri e cofano, strizzando comunque l'occhio a una sensualità innata. L'artista si divide tra musica e cinema, ma ci sarebbe la fila anche se avesse un autolavaggio.

Emma in Salento per Pasqua

Emma Marrone è arrivata proprio oggi ad Aradeo, in Salento, per trascorrre le vacanze di Pasqua insieme alla famiglia. Saranno giorni di relax, cibo e amore, fondamentali per fare il pieno di energia da mettere nel nuovo album su cui sta lavorando. La cantante è legatissima ai genitori e a suo fratello Checco e ogni occasione di festa è sempre quella giusta per tornare a casa.