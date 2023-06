"Il karma ci è andato duro con lei", Emma sbotta con l'hater: "Sfigato e disagiato"

Hanno sollevato più di qualche polemica le recenti dichiarazioni di Emma Marrone sulla maternità. La cantante ha condiviso il suo desiderio di diventare madre e la delusione per non avere questa possibilità in Italia senza un partner.

A ripeterle su Twitter, commentandole negativamente, un utente: "Giusto per non farsi mancare nulla - ha scritto - Emma Marrone: 'Non mi sono mai immaginata madre. In Italia c'è una visione medioevale, perché devo avere un partner per essere madre?'. Emma, almeno per il concepimento, magari perché lo chiede madre natura? Mammina non le ha insegnato nulla". La cantante non è rimasta in silenzio: "Sì, mammina mi ha insegnato a farmi i fatti miei - ha replicato - e a non rompere le palle al prossimo. Quello che dovresti fare tu. Ciao cucciolo, torna nel castello del medioevo e impara a stare al mondo".

Ma non è stata questa l'unica risposta tranchant di Emma. Al tweet si è aggiunto un altro hater: "Il karma ci è già andato duro con lei, ma andiamo avanti". Parole di una cattiveria gratuita che l'artista ha ricondiviso sul suo account, commentando: "Occhio che ti torna indietro di sicuro. Solo che non hai la forza di combattere come ho fatto io. Sfigato e disagiato". Centinaia i tweet di fan o semplici utenti indignati per tanto veleno nei confronti della cantante, che però anche stavolta ha dimostrato di sapersi difendere benissimo da sola.

Giusto per non farsi mancare nulla...Emma Marrone: “Non mi sono mai immaginata madre. In Italia c'è una visione medioevale, perché devo avere un partner per essere madre?”. Emma, almeno per il concepimento, magari perché lo chiede madre natura? Mammina non le ha insegnato nulla? pic.twitter.com/8iBPRP7XWn June 23, 2023