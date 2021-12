Natale mordi e fuggi per Emma: "La felicità dura troppo poco"

E' stato un Natale mordi e fuggi per Emma Marrone, tornata in Salento, ad Aradeo, dalla famiglia, per appena un weekend, ma non per questo meno intenso. La cantante ha trascorso bellissime giornate a casa con i genitori, il fratello Checco, a cui è legatissima, e sua cognata Clarissa.

"Il Natale è tutto qui. Sempre grata" ha scritto su Instagram accanto a una bellissima foto di famiglia. Relax, buon cibo e tante risate con gli affetti più cari, l'artista ha ricaricato così le batterie prima di tornare a Roma, dove è impegnata sul set. Dopo il debutto con Gabriele Muccino nel film I migliori anni e il bis con il regista nella serie per Sky A casa tutti bene, Emma torna a recitare nel nuovo film di Stefano Chiantini, Il Ritorno.

"La felicità dura sempre troppo poco" ha commentato tra le storie, poco dopo aver salutato la famiglia, ma piena di amore: "Non è la quantità a fare la differenza ma la qualità - ha aggiunto - Torno a Roma carica di amore. Io sono la mia famiglia".