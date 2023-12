Emma Marrone, Natale coi vigili del fuoco insieme al fratello: "Grazie per averci permesso di stare insieme"

Natale in caserma per Emma Marrone. La cantante ha raggiunto il fratello vigile del fuoco a Piacenza, con la mamma, per trascorrere insieme questa giornata di festa. Su Instagram la foto di famiglia: "A Natale le mancanze si moltiplicano - ha scritto - L'importante è trovare sempre il modo di essere uniti".

Il pensiero oggi è per il papà che non c'è più, ma anche per le persone che si trovano in difficoltà: "Buon Natale a tutti amici cari. Soprattutto a chi è solo, lasciato perso e dimenticato. Grazie al comando dei vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in famiglia. Sempre grata".

Francesco, fratello di Emma, fa parte del corpo dei vigili del fuoco e in questi giorni è in servizio. Per questo motivo la cantante ha voluto raggiungerlo, insieme alla mamma.