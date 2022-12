Emma, la confessione hot: "Non faccio sesso da un anno, devo iniziare a darla"

Emma Marrone senza filtri. Su Instagram la cantante si è messa in gioco con i follower, promettendo di rispondere a 5 domande scomode. Detto fatto. La prima è la più bollente: "L'ultima volta che hai fatto l'amore?". La rivelazione è ancora più hot: "Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so... Male... Anzi malissimo... Devo iniziare a darla come se non fosse mia".

Emma ha risposto tra le risate, con la sua nota autoironia che non l'abbandona mai quando parla della sua vita sentimentale. I toni cambiano quando qualcuno le chiede qual è il suo sogno più grande: "Mio padre ancora vivo". Poi sul nuovo album: "Esce quando è pronto. L'ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l'ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando io sarò pronta".

Intanto, però, dà appuntamento al suo concerto del prossimo 31 dicembre: "Cosa faccio a Capodanno? Non starò a casa a cucinare per i miei amici. Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco. Venite?". Oggi, invece, dopo aver risposto alle domande, si è messa in viaggio per Milano. "Dove vado a fare cose belle" promette a suoi fan che non la lasciano mai sola e la ricoprono d'affetto, soprattutto in questo momento difficile dopo la perdita dell'amato papà.

Emma su Instagram