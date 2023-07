"Emma spacca il palco se continua così", la cantante sbotta dopo il body shaming

Emma Marrone è stata di nuovo vittima di body shaming. La cantante è tornata sui palchi italiani con la sua musica, pochi mesi fa è stato pubblicato il documentario sulla sua vita, Sbagliata ascendente leone, ed entrambi i suoi singoli - Mezzo Mondo e In Taxi sulla luna con Tony Effe - sono stati recentemente certificati disco d’oro. Questa ondata di successo però, come sempre accade, si porta dietro anche commenti poco carini e spiacevoli. Nulla di nuovo, ma Emma ha voluto rispondere personalmente ad uno di questi, perché talvolta è necessario mettere i puntini sulle "i".

E così, senza oscurare né nomi né foto, Marrone ha condiviso l'insulto, che riguardava il suo peso, al quale ha però aggiunto la sua risposta: "Emma tra poco spacca il palco se continua così" ha scritto un'utente sotto al video di un'esibizione della cantautrice. "Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo", ha scritto Emma; una replica che in pochi minuti ha fatto il giro del web e che ha suscitato un'ondata di solidarietà.

Purtroppo non è la prima volta che Marrone si trova ad affrontare commenti simili, impossibile non ricordare il commento di Davide Maggio, "Se hai gambe importanti, eviti le calze a rete", scritto dopo la scelta stilistica della cantante al Festival di Sanremo dello scorso anno (e al quale Emma rispose con un video pubblicato sui social).