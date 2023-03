"Vuoi un bambino come fosse un oggetto". Emma si difende

Emma Marrone si è trovata al centro di un vortice di offese su Twitter. La cantante stanca di leggere commenti irrispettosi ha deciso di rispondere e ha preso, tra i molti, un tweet a cui ha fatto uno screen così che potesse rimanere visibile in caso venisse cancellato. Poi ha aggiunto un ringraziamento all'autrice, ovviamente ironico, per poi spiegare: "Ti ho scelta come esempio dello schifo più totale che circola su Twitter. Adesso hai anche tu un po' di popolarità. Ma non ti montare la testa".

La donna le ha dato della "zoc*ola" e ha poi scritto che voleva un bambino "come comprare un oggetto nuovo". Parole pesanti che sono state pubblicate in risposta a un altro tweet in cui Marrone era stata presa di mira. "E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno" ha scritto un certo Massimo e Emma a lui aveva già risposto: "Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti". "Io ho solo commentato - ha poi replicato l'utente - una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!".

Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così! https://t.co/pQyTeasL9C March 27, 2023