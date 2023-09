Emma Marrone, un anno fa è morto l'amato papà: l'emozionante ricordo

Un anno fa è morto Rosario Marrone, papà di Emma Marrone. L'uomo era malato di leucemia - anche se non si è mai saputo prima della sua scomparsa - e ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita a casa, ad Aradeo - in Salento - circondato dall'affetto della sua famiglia.

La cantante si era presa una pausa dagli impegni lavorativi proprio per stargli vicino, ma non si è mai pronti a dire addio a chi si ama. Ancora oggi Emma, legatissima a suo padre, lo ricorda in ogni suo gesto, ogni volta che sale su un palco o che celebra qualcosa di importante, e nel giorno del primo anniversario della sua morte gli dedica su Instagram parole piene d'amore: "In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza - scrive, accanto a un carosello di foto - Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros (così lo chiamava, ndr). E io ti amerò per sempre. Ciao Pa". L'uomo, 66 anni, era un punto di riferimento totale per sua figlia: era lui ad accompagnarla ai concerti, a seguirla passo passo nella sua carriera, oltre ad essere un appoggio nella vita privata.

In tanti volevano bene a Rosario Marrone, a partire dai fan di Emma, ma anche amici e colleghi della cantautrice, che oggi lasciano un cuore sotto al post - come Stefano De Martino, Elodie, Paola Turci, Laura Pausini - o un ricordo, come Francesca Savini, manager e amica fraterna di Emma, che scrive: "Sempre".

