Emma Marrone si commuove ricordando il padre: "Dalla sua morte non sono più la stessa"

Dal 5 settembre la vita di Emma Marrone è cambiata. La morte del padre, malato di leucemia, ha sconvolto la sua famiglia. Ospite di Luce, in un evento organizzato a Palazzo Vecchio a Firenze da La Nazione, la cantautrice ha ricordato il papà e le lacrime non hanno impiegato molto a segnarle il viso. La rabbia e la sofferenza sono ancora ben visibili sul suo volto e anche ben ascoltabili nelle sue parole: "Dopo la morte di mio padre è come se fossi nata di nuovo".

Un dolore troppo grande, un dolore così improvviso: "Sono troppo arrabbiata con la vita perché quando ti succedono cose così enormi, tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto, io so chi ero prima quando avevo tutta una vita intorno a me, avevo lui. Adesso che lui non c'è sono un'altra persona e lo sto scoprendo ogni giorno perché la vita ti cambia tutto, all'improvviso. È come se rincominciasse tutto daccapo. Io oggi devo riscoprire chi sono".

Poi parlando della persona che era ricorda: "Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni".

