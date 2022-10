"Mi sono masturba*o sulle gambe di Emma", è polemica su Saverio Raimondo

Polemica su Saverio Raimondo a causa di un monologo sulla body positivity che non è stato apprezzato dagli utenti. Nel dettaglio, a non piacere sono state alcune battute rivolte ad Emma Marrone e Vanessa Incontrada. Lo sketch è andato in onda il 4 ottobre alle Iene, ma solamente in queste ore è diventato virale un tweet in cui si grida allo "schifo" che celerebbero le parole di Raimondo, tweet che è stato condiviso da migliaia di utenti. Altrettanti utenti fanno però notare che l'ironia dell'attore non è stata compresa e che la sua satira voleva disinnescare proprio le tematiche definite "politicamente corrette".

"Prendiamo il caso delle gambotte di Emma - dice Raimondo ad un certo punto del suo intervento - C'è stato un uomo (il giornalista Davide Maggio, ndr) che ha commentato il fatto che non sarebbe dovuta scendere la scale dell'Ariston con le calze a rete in quanto ha, appunto, le "gambotte". Un commento giudicato sessista, tanto che Internet si è sollevato". "Ebbene - ha proseguito l'attore - io per esprimere le mia solidarietà nei confronti di Emma e per fare la mia personale lotta al patriarcato, sono andato online, ho cercato le foto di Emma con le calze a rete e, quando le ho trovate e le ho viste mi ci sono masturbato sopra".

Quindi Raimondo ha proseguito. "Io ho avuto una erezione davanti alle gambe di Emma Marrone. Anche quando Vanessa Incontrada ha fatto copertina in cui si è mostrata nuda e grassa su Vanity Fair. E' un gesto inclusivo, è una goccia nel mare, mi rendo conto... Anche se, nel mio caso, erano molte gocce... Ma è il gesto piu inclusivo che maschio etero possa farei nei confronti dei corpi non conformi".

"Non va bene sessualizzare una donna masturbandocisi sopra", attacca qualcuno. Ed altri rispondono: "Ma veramente non si capisce che è una critica ai maschi etero che pensano di regalare dignità alle donne solo se le trovano eccitanti?". All'attacco anche Elisa D'Ospina, di professione influencer curvy: "Effettivamente ora che so che Saverio Raimondo si masturba su foto di Emma Marrone e Vanessa Incontrada effettivamente sto meglio. La body positivity è un concetto che in Italia forse si comprenderà tra una 15ina di anni. Forse".