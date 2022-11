Emma Marrone ironizza sull'essere single: "8 miliardi di persone nel mondo, ma nessuno mi vuole"

È stata superata la quota di 8 miliardi di persone nel mondo. Un numero importante che è stato definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come un fatto epocale, "una pietra miliare nello sviluppo umano". Questo dato oggettivo è stato però presto trasformato sui social in post, tweet e meme ironici e tra chi ha scherzato compare anche Emma Marrone.

Sulla scia dell'autoironia, che la contraddistingue, ecco che commenta su Twitter un post di Trash Italiano, con scritto "È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla terra", al quale Emma ha risposto con "E ce ne fosse uno che si fidanza con me". Un modo simpatico per parlare della sua difficoltà nel trovare l'anima gemella. La cantante salentina ha avuto in passato importanti storie, ma nessuna al momento era quella giusta: tra le sue relazioni più note quella con Stefano De Martino, i due si sono conosciuti a Amici, poi Marco Bocci e anche un flirt con il modello Nikolai Danielsen.

La risposta di Emma è stata condivisa da molti e infatti ha fatto incetta di like e numerosi commenti tra cui qualcuno che le chiede, in caso di fidanzamento, di trovare qualcuno con dei cugini o parenti da potergli presentare. Insomma, mal comune mezzo gaudio.

È ufficiale: ora ci sono 8 miliardi di persone sulla Terra ? pic.twitter.com/fF0rJRu6bj — Trash Italiano (@trash_italiano) November 15, 2022

Emma Marrone e la libertà della donna di rimanere incinta senza un uomo

Direttamente collegata al tema dell'amore e delle relazioni è la posizione di Emma riguardo all'impossibilità delle single di avere un figlio in Italia."Non siamo libere di gestire il nostro corpo - afferma in un'intervista a F l'artista salentina -, e questa è una violenza".

"Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista", aggiunge la cantautrice che ha 38 anni si trova a fare i conti con l'inevitabile scorrere del tempo. "Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto".

Emma poi pensa a tutte quelle donne che sono state e sono malate di cancro, impossibile non farlo visto che lei in prima persona ha avuto una neoplasia all'utero e alle ovaie: "Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene. Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio Paese?".

Marrone poi spiega che lei ha conservato il tessuto ovarico e trova ingiusto che in Italia le donne siano "costrette a fare un figlio solo con un uomo".