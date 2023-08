Emma sempre più vicina a Stefano De Martino, avvistata a casa di lui

Ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano de Martino? Per ora non ne abbiamo la certezza ma una cosa la sappiamo, un riavvicinamento tra i due ex c'è. La cantante salentina, infatti, è stata avvistata a pranzo nella casa di Posillipo/Marechiaro di De Martino. Coincidenza? Casualità? O forse tra i due si sta riaccendendo un vecchio sentimento? Facciamo un passo indietro prima di rivelarvi cosa sta accadendo tra Emma e Stefano.

Stefano De Martino sta vivendo un periodo molto complicato dal punto di vista sentimentale. Lo scorso anno, dopo una lunga separazione, è tornato insieme Belen Rodriguez, che aveva sposato nel 2017 e dalla quale ha avuto suo figlio Santiago. Un quadretto familiare idilliaco, almeno apparentemente, che, però, non è durato molto e ha portato i due a separarsi nuovamente. Lei ora sta frequentando un altro uomo, l’imprenditore Elio Lorenzoni e Stefano sembrerebbe avere un debole con una giovane e famosa influencer. Ma nella vita del conduttore c'è una donna che è sempre rimasta un punto fermo, un'ancora a cui potersi appoggiare, una persona alla quale non ha mai smesso di volere bene: Emma Marrone.

Fidanzati dai tempi di Amici, quando erano entrambi nel talent show di Maria De Filippi che li ha fatti conoscere e innamorare, Emma e Stefano sono stati insieme finché non è arrivata, 11 anni fa, Belen Ridriguez nella vita di lui che lo ha spinto a lasciare Emma e a costruire una vita insieme a Belen. Ora, però, Emma e Stefano sono stati pizzicati a trascorrere del tempo insieme sul litorale napoletano nella casa di De Martino e i fan della coppia sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma.

A rivelare questo scoop è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha svelato che tra Emma Marrone e Stefano De Martino ci sarebbe stato un riavvicinamento inaspettato.

La cantante 39enne, infatti, è andata a Napoli con due amici per le vacanze estive e ha protratto il suo soggiorno nell'isola di Capri fino a dopo ferragosto venendo vista a casa di Stefano De Martino a Posillipo per pranzo.

“Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro", è stato quanto rivelato a Deianira che ha subito lanciato la notizia sui suoi social. Tutto pronto per un ritorno di fiamma? Per ora sono solo voci ma staremo a vedere.