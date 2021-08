Emma Marrone, le sue dolci vacanze con i genitori | FOTO

Relax e svago per la cantate, ma non da sola, con i genitori

Emma Marrone ha scelto i suoi genitori come compagni di vacanza. Sole, mare e relax per la cantate che non poteva scegliere compagni di viaggio migliori, come lei stessa scrive su Instagram: "Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare “vola vola”. Grazie vita".

Emma Marrone e i genitori in vacanza

Mamma Maria e papà Rosario accompagnano Real Brown lungo la costiera amalfitana. Giorni di pausa dopo un periodo stressante e dopo il tour che l'ha portata in giro per l'Italia. Su Instagram Emma ha condiviso molte foto dove risulta sorridente e rilassata