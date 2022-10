Emma, il messaggio dopo la visita di controllo

L'incubo è finito qualche anno fa, ma Emma Marrone continua a sottoporsi a dei check up periodici dopo i problemi di salute avuti nel 2019. L'ultimo oggi, come fa sapere sui social: "Direzione Milano - scrive, pubblicando una foto dalla macchina, in viaggio - Ma prima visita di controllo a Bologna. Tutto bene".

Una bella notizia con cui la cantante salentina lancia un messaggio importante: "Mi raccomando ragazz*. Prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni". Non è la prima volta che Emma pone l'accento sull'importanza della prevenzione. Nel 2011 è stata operata per un tumore all'utero, sconfitto, poi nel settembre del 2019 ha annunciato uno stop perché il problema era tornato. "Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi" aveva scritto sui social prima di un nuovo intervento.

Un'altra battaglia sconfitta e di cui ha parlato più volte: "Non sono madre, non so cosa si prova dentro. Per la prima volta ho visto mia mamma piccola - aveva raccontato in un'intervista - Non ho fatto vedere nemmeno a lei quanto dolore provavo veramente. Dopo l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante far vedere che c'ero e che era andato tutto bene. Per quanto le persone ti dimostrino amore, dalla famiglia ai tuoi migliori amici, poi sei tu che devi fare i conti con te stessa. E' stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta dall'inizio. Sono una combattiva, una riflessiva, quindi ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno".

Il messaggio di Emma tra le storie Instagram

La morte del papà

Poco più di un mese fa Emma Marrone ha perso suo papà. Il signor Rosario è morto a causa di una leucemia contro cui combatteva da meno di un anno e anche in quella occasione la cantante, in un video pubblicato sui social, ha lanciato un appello per sensibilizzare sulla donazione di midollo. Un gesto importante, per nulla scontato in un momento del genere, che ha confermato il grande altruismo di Emma.