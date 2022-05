"Faccio come ca**o mi pare". Emma e l'accesa replica a chi le dice di togliere la mascherina

Che Emma Marrone sia persona schietta è cosa nota. E ne ha dato ulteriore dimostrazione in queste ore, quando è stata protagonista di un acceso botta e risposta con una persona che l'ha invitata a togliere la mascherina. Il tutto è avvenuto su Twitter nella giornata di ieri, data in cui è venuto meno l'obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza anti Covid al chiuso (ma non in tutti i luoghi, ndr). Migliaia le reazioni al dibattito tra la cantante e una sua follower, tali da rendere lo scambio virale. Ma vediamo esattamente cos'è accaduto.

Ieri, ovvero domenica primo maggio, Emma ha voluto condividere sui social un ricordo dell'anno precedente, cioè l'immagine della manifestazione "Bauli in piazza", organizzata per supportare il lavoratori dello spettacolo nel maggio 2021 in un momento complicato come quello dell'emergenza sanitaria. In quell'occasione, Emma aveva la mascherina. E tanto è bastato per spingere il follower a lasciare un commento astioso: "Emmuccia, e toglila sta caz*o di mascherina", si legge nel commento, incurante del fatto che lo scatto fosse di vecchia data. Secca la replica dell'artista salentina: "Mi sento di dirti... che faccio un po' come cazzo di mare". Oltre cinquemila like per il tweet di risposta.