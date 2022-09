Emma scrive ai fan dopo la morte del papà: "Grazie per tutto l'amore"

Sono giorni difficili per Emma Marrone, che ha perso improvvisamente il suo amato papà. Il signor Rosario è morto domenica sera a 66 anni, per un malore, e la cantante è accorsa ad Aradeo, dove vive la famiglia. Lei, la mamma e il fratello stanno vivendo questo enorme dolore nel totale riserbo, ma dopo l'ondata d'affetto ricevuta sui social, ha voluto ringraziare personalmente tutti i fan.

Emma ha scritto su Twitter un messaggio breve ma pieno di gratitudine: "Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato". Ed è proprio così. Da quando si è diffusa la notizia della morte del papà, Emma è stata travolta da messaggi di cordoglio e sostegno da parte del suo pubblico ma anche di tanti amici e colleghi: da Stefano De Martino, che aveva conosciuto personalmente Rosario - 'vecchio lupo' come lo chiamavano tutti - a Marco Bocci, Elodie, Francesca Michielin, Paola Turci, Luciana Littizzetto, Chiara Ferragni e moltissimi altri. Un pensiero speciale, su Instagram, è arrivato da Alessandra Amoroso, molto legata alla famiglia di Emma, mentre Elisa ha dedicato all'amica e al suo papà l'Alleluja al concerto di Taormina.

Adesso Emma dovrà affrontare il momento più complicato, quello in cui andare avanti senza il suo papà che per lei era un punto di riferimento anche professionale. L'amore della famiglia, la vicinanza degli amici più cari e l'affetto del suo pubblico, però, sapranno farle strada e accompagnarla tenendola per mano.