Emma sbrocca con Mika e la rete protesta: la frase che non piace al pubblico

Sono già finiti i tempi del 'volemose bene' ad X Factor. Tutta la serenità che i quattro giudici hanno paventato fino ad oggi, crolla inevitabilmente sotto il peso della competizione dopo l'inizio della gara vera e propria. Basti guardare a quanto accaduto nell'ultima puntata: Emma, new entry nella giuria del talent show, ha sbroccato a Mika, veterano della trasmissione Sky. Oggetto del contendere la 'personalità' di Vergo, uno degli allievi Over di Mika.

Emma contro Mika

Ben venga il fair play, insomma, ma è normale che tra competitor spunti anche qualche tensione. E così ieri Emma e Mike sono arrivati quasi allo scontro. Già nervosa per l'eliminazione di Blue Phelix, ovvero uno dei suoi concorrenti di punta, la cantante salentina ha giudicato la performance di Vergo sulle note di 'Oro' di Mango (e non solo quella) denotata da poca personalità. Mika non ha replicato, prendendo atto della delucidazione di Emma e andando avanti.

La frase di Emma

Peccato però che nel frattempo su Twitter si è scatenata una polemica su una frase pronunciata da Emma stessa. Sentendosi fraintesa, infatti, l'ex coach di Amici di Maria De Filippi se n'è uscita con un “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Parole che, rivolte a Mika che non è di nazionalità italiana ma di origine libanese, hanno portato i telespettatori a storcere un po' il naso. "#Emma l’uscita “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo” nei confronti di #Mika poteva risparmiarsela. Molto irrispettosa", scrive qualcuno. E ancora: "MIKA te lo traduce lui in 27 lingue il suo pensiero, thank u next #Xfactor", aggiunge qualcun altro, in riferimento alla vasta conoscenza linguistica del cantante.

Le tensioni sono andate presto al loro posto, in virtù del senso sportivo con cui ogni vero artista sa avanzare ed incassae critiche.