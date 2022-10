Emma parla della morte del padre: "Ho passato con lui gli ultimi mesi"

Sono giorni difficili per Emma Marrone, che poco più di un mese fa - lo scorso 5 settembre - ha perso il suo amato papà. Rosario Marrone è morto a causa di una leucemia, contro cui lottava da un anno, e la cantante solo adesso ha parlato di quei momenti terribili e dei suoi ultimi istanti di vita.

Alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato il film che l'ha vista protagonista, "Il ritorno", Emma ha parlato senza filtri con il pubblico. Felice per la grande dimostrazione d'affetto e per l'apprezzamento dimostrato nei suoi confronti, in versione attrice, Emma ha ringraziato tutte le persone che hanno condiviso con lei questa esperienza, vissuta nel momento più difficile della sua vita: "Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine".

Emma ha parlato anche di sua madre: "Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. E' una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. E' la mamma più bella del mondo". E vedendola sul grande schermo, una mamma orgogliosa. Così come sicuramente sarà orgoglioso suo padre. Di questo Emma, come ha detto, ne è convinta e grata.