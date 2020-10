Emma e la multa dei vigili: il pranzo con l'amica finisce malissimo

Dura la vita da popstar: non si è liberi neanche di prendere una multa in pace. Lo sa bene Emma Marrone, 35 anni, pizzicata col motorino in sosta sul marciapiede a Roma e finita nel mirino dei vigili... e dei paparazzi, che hanno immortalato tutto per poi vendere le foto al settimanae Oggi.

Negli scatti, la cantante salentina si gode un pranzetto in tranquillità con una amica in un quartiere centrale della Capitale. Freschissimo il pesce, ottimo il caffè ma il momento successivo al pranzo è piuttosto amaro: una volta uscita dal locale, infatti, la nuova giudice di X Factor si rende conto del 'regalino' lasciatole sul cruscotto dai vigili e, forse consapevole della sua infrazione, evita reazioni scomposte e mette la busta in borsa.

"La povera Emma non ha scampo e il ricorso non servirebbe a nulla - si legge sulla rivista - Con le foto pubblicate in queste pagine, infatti, sarebbe fin troppo facile dimostrar che ad appioppare la multa sono stati due vigili e che alla guida della Lambretta c'era proprio lei". Ma, se pagherà subito, c'è uno sconto del 20 per cento sui 300 euro che dovrà versare alle casse dello stato.