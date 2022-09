Il video di Emma, dopo la morte del papà: "Lottava contro la leucemia, incommentabili i no vax"

E' stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, ad annunciare la morte di Rosario Marrone, papà di Emma. Ma solo oggi la cantante rivela le cause della scomparsa dell'uomo, che da tempo lottava contro la leucemia e che se n'è andato a 66 anni. Parole, quelle dell'artista salentina, che invitano tutti coloro che la seguono a donare per la ricerca ma che, contestualmente, vogliono mettere a tacere le illazioni avanzate dai no vax in queste ore.

"Volevo rigraziarvi, anche da parte della mia famiglia, per la vostra vicinanza", esordisce Emma nel video pubblicato su Instagram nella serata di oggi, dove appare col volto comprensibilmente segnato dal dolore. "Volevo commentare anche tutti quei soggetti che hanno fatto le solite illazioni fantasiose ed ignoranti sulla questione dei vaccini - prosegue - Ma penso ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro leucemia".

Quindi un ringraziamento sentito al personale sanitario che si è preso cura dell'uomo, di professione infermiere nonché musicista per passione, nei suoi giorni più difficili. "All'ospedale di Tricase - conclude la cantante - Nel reparto di ematologia, ci hanno seguito e aiutato nel momento più difficile". Infine, le parole per sensibilizzare alla ricerca contro il cancro. "Volete fare qualcosa per me, me lo dite in tanti. Allora informatevi su come donare il midollo, aiutare gli altri significa aiutare se stessi".

Rosario Marrone, noto anche per l'attività politica ed amministrativa nel comune di Aradeo, la moglie Maria e due figli: oltre ad Emma, anche Francesco. Con Emma il rapporto era fortissimo: è stato proprio lui, chitarrista per passione nel suo gruppo li H20, a trasmettere l'amore per il canto alla figlia, che ha poi supportato nel corso dell'intera carriera, dall'inizio ad Amici ai maggiori successi. Molti in questi giorni gli omaggi dei colleghi di Emma, in prima fila a mostrare tutta la loro solidarietà: la collega Elisa ha dedicato all'uomo il brano Hallelujah durante un suo concerto, mentre Alessandra Amoroso ha mandato un enorme abbraccio all'amica.