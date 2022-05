Emma compie 38 anni e scoppia a piangere sui social. Il video

Emma Marrone compie 38 anni e scoppia a piangere. A raccontarlo è la sua manager ed amica storica Francesca Savini, che è stata la prima a farle gli auguri ed ha pubblicato un video in cui la cantante si mostra in lacrime sui social. Il motivo è presto spiegato: proprio in occasione del suo compleanno, l'artista salentina ha ricevuto una clip da parte del suo fanclub, che la ringrazia per le emozioni regalate in questi anni con la musica.

Alle spalle di Emma c'è un palloncino gonfiato all'elio, con la scritta "38". Poco prima, Francesca le aveva preparato una torta speciale, ovvero una merendina con sopra una candelina. E già questa bella sorpresa del buongiorno è stata per lei una grande emozione, poi il video dei fan, che l'ha fatta crollare in un pianto a dirotto. "So 38, non me chiedete come ho fatto che non lo so…", dice Emma.

Classe 1984, Emma è tra le cantanti che maggiormente si sono imposte sulla scena dopo una carriera cominciata ad Amici di Maria De Filippi, talent show che ha vinto nel 2010. Negli anni, la sua musica ha appassionato il pubblico che l'ha seguito anche nelle dolorose vicende personali vissute, come la lotta contro il cancro, che ha segnato la sua vita nonostante la giovane età. E da cui oggi può dirsi finalmente libera.