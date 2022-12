Emma, sui social compare un foto del padre: "Ho il cuore rotto in mille pezzi"

8 dicembre 2016. È questo il ricordo comparso oggi sui social a Emma Marrone, lo screenshot di una videochiamata con i suoi genitori fatta sei anni fa, loro ad Aradeo - il paese di famiglia, in Salento - e lei a Roma. Oggi che suo padre Rosario non c'è più, per la cantante quell'immagine è un colpo al cuore.

Sempre diretta e vicina ai suoi fan, Emma la condivide tra le storie: "Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi - scrive - E quanto ca*** mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi". Il papà di Emma Marrone è morto a settembre a causa di una leucemia e la cantante ne ha parlato apertamente, per la prima volta, alla Festa del Cinema di Roma in occasione della presentazione del film "Il Ritorno", che l'ha vista protagonista: "Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine".

Al papà Emma ha dedicato anche "Sbagliata ascendente leone", il docu-film autobiografico uscito su Prime Video. Il signor Rosario è presente in gran parte del film, così come lo è sempre stato nella vita di sua figlia.

Il ricordo condiviso da Emma Marrone