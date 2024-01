Emma in viaggio verso Sanremo, la foto in ricordo del padre è commovente

Un 2024 che parte con una grande soddisfazione per Emma Marrone. A febbraio salirà sul palco dell'Ariston, per la quarta volta, per cantare Apnea (che noi abbiamo ascoltato in anteprima, qui il commento), una canzone che parla "d'amore in modo esplosivo".

Lunedì 22 gennaio, Emma è partita alla volta di Sanremo per la prima "vera prova". "Farò del mio meglio perché questo festival è per la mia famiglia e per la mia gente - ha scritto Marrone su Instagram -. Per tutti quelli che ci sono sempre stati nonostante tutto... Per chi mi ha accarezzato l’anima e mi ha accolta e capita... Per tutto l’amore che ci siamo dati... Vi lascerò senza fiato... Sarà un dolce e lungo bacio… Vi amo belli miei... Tutti".

A corredo della didascalia una foto emozionante che ritrae i suoi genitori mentre si abbracciavano sotto al palco durante uno dei suoi concerti. È un'immagine che non può non commuovere: il 5 settembre 2022 suo papà, Rosario Marrone, è morto a causa di una leucemia. In questi mesi la cantante ha spesso ricordato suo padre, si è anche fatta un tatuaggio in sua memoria, e probabilmente la partecipazione a Sanremo sarà una nuova occasione per cantare per lui, per la "famiglia e la mia gente", come ha scritto Emma.