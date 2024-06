Emma sbotta al concerto: "Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come vestirmi"

Da un palco all'altro, in tutta Italia. Così Emma Marrone sta trascorrendo l'inizio di questa estate, e proprio su un palco, ieri sera, ha replicato alle critiche ricevute negli ultimi giorni sul look e anche sul suo corpo.

Durante un concerto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, la cantante ha preso la parola: "Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente". Emma si è rivolta ai suoi fan: "Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po' di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi".

Si è sfogata, ma soprattutto ha lanciato un appello importante contro il body shaming: "Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l'unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è - ha concluso - Siamo qua, respiriamo, siamo vivi, ed è bello mostrarci come siamo, anche se ci sono dei difetti, anzi i difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Fidatevi". Un discorso profondo, sincero, accolto dagli applausi del pubblico e già virale sui social.