Emma e il videomessaggio su Stefano dopo il mancato saluto alla festa del Napoli

Durante la serata di ieri in diretta su Rai 2 dallo stadio Diego Armando Maradona per la festa dello scudetto del Napoli a tantissimi utenti non è sfuggito come Emma Marrone abbia lasciato subito il palco dopo essersi esibita senza salutare Stefano De Martino. "Grazie, grazie! Forza Napoli sempre" ha gridato la cantante appena finita la sua performance mentre il conduttore della serata, che con lei ebbe una storia d'amore ai tempi di Amici, rientrava in scena. Tra loro però nessuna parola, nessuno contatto. Un modo di fare che a molti è parso segno di distanza e indifferenza nei confronti dell'ex fidanzato con cui, tuttavia, i rapporti sono tornati a essere molto più che sereni.

E tali, infatti, sono ancora, come la stessa Emma ha tenuto a precisare in un videomessaggio pubblicato sui social poco fa. "Ieri è stato meraviglioso, un'esperienza incredibile" ha esordito la cantante: "Stamattina sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c'è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che non l'ho neanche sentito parlare dietro di me. Volevo tranquillizzare che non c'è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa. State sereni che sta tutto a posto". Pronta la replica di De Martino che ha ripostato il video e la frase "ti voglio bene".

(Di seguito il video di Emma)