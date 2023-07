"Emma, esci con Tony Effe?" Un fan chiede in un video, la cantante gli risponde

Emma e Tony Effe stanno insieme? La curiosità è venuta in mente a qualcuno durante l'esibizione della cantante e del rapper, insieme sul palco di Battiti Live nella prima puntata trasmessa ieri, martedì 4 luglio, su Italia1. I due hanno cantato il loro brano Taxy sulla luna e proprio mentre andava in onda la performance, un video su TikTok ha pubblicamente avanzato la richiesta che Emma rispondesse sulla natura dei suoi rapporti con il rapper. "Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto questo video e dimmi: "Sì, tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe", ha chiesto un fan.

E la risposta della cantante non è tardata ad arrivare, chiara e sincera come nel suo stile: "Ciao tesoro, no…non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui", ha scritto in calce al video Emma che così ha ribadito la sua condizione sentimentale di recente tema di un'intervista rilasciata a Michela Murgia per Vanity Fair.

Emma risponde a tutti coloro che pensano che tra lei e Tony possa esserci qualcosa pic.twitter.com/4kyPRqGL7O — AMICI NEWS (@amicii_news) July 5, 2023

Emma pro maternità surrogata: "Perché devo avere un partner per essere madre?"

A 39 anni la cantante salentina è single, condizione questa che non costituisce certo un problema. "Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner" ha detto Emma: "Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie". Nella stessa occasione dell'intervista a Vanity Fair, Emma si è detta anche possibilista rispetto alla gestazione per altri. "Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l'ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale" ha affermato: "Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli".