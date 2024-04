Emma, la gonna troppo corta mostra gli slip e arrivano critiche: "Sei diventata volgare"

Emma è una delle protagoniste della musica italiana. All'anagrafe Emmanuela Marrone, ma per tutti solo "Emma", la cantante salentina è una delle donne più apprezzate e amate della musica e dello showbiz. Apprezzata di lei, oltre alla voce, è la sua spontaneità e quell'onestà che mette nella musica ma anche nella vita privata e nel rapporto con i fan . Prima vincitrice del talent Popstars nel 2003 insieme a a Laura Pisu e Colomba Pan con cui ha fondato il gruppo musicale Lucky Star, poi vincitrice di un altro talent show che l'ha ufficialmente lanciata nel mondo della musica regalandole una popolarità mai avuta prima: Amici di Maria De Filippi. Era il 2010. Da lì, la sua carriera, è in discesa.

Protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Apnea, Emma è tornata a dominare i palcoscenici italiani e a esibirsi davanti al suo amato pubblico. Ma tra i tanti fan della cantante, ultimamente ci sono anche diversi haters. Sembra, infatti, che l'opinione pubblica su Emma stia cambiando radicalmente e se fino a poco fa tutti la amavano adesso, la salentina, finisce spesso al centro di polemiche. L'ultima? Quella che la accusa di essere diventata volgare.

Durante le sue ultime esibizioni live, infatti, Emma si è fatta vedere con un nuovo look sempre più aggressive e provocante. Peccato però che è stata vittima di alcuni "incidenti" sexy che hanno messo in mostra le sue forme. L'ultimo episodio l'ha vista alle prese con un abito un po' troppo corto che ha mostrato al pubblico gli slip e sembra proprio che Emma non si sia posta minimamente il problema di questo "incidente" sul palco.

I suoi fan, però, non l'hanno presa benissimo: "Sei diventata volgare" commenta qualcuno, "È palesemente ubriaca" le scrive, invece, qualcun altro. "A cosa serve far vedere le parti intime?". E voi come la pensate su Emma?