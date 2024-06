Emma dopo la visita di controllo: "Piango di gioia"

Sono passati 5 anni dall'intervento con cui ha definitivamente archiviato un importante problema di salute, ma ogni controllo per Emma ha sempre un certo peso, soprattutto dal punto di vista emotivo. La cantante continua regolarmente a fare i follow-up e anche questa volta ha informato i follower sull'esito positivo.

Da settimane in giro per l'Italia, da un palco a un altro, Emma si è fermata a Bologna per la visita di controllo: "Oggi il mio amico van mi ha portata prima a Bologna - fa sapere tra le storie Instagram - Ho fatto la visita di controllo. Va tutto bene. Piango di gioia. Festeggio stasera a Reggio Emilia. Canterò con tutto il mio cuore per la bella notizia di oggi".

Emma non solo condivide con i fan la gioia di questo momento, ma li invita a fare prevenzione. Un messaggio importantissimo: "Mi raccomando fate sempre i controlli e non trascurate la vostra salute. Con immenso amore". E davvero una dimostrazione più grande di questa non c'è.

