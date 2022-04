La casa di Ennio Morricone è in vendita a partire da 12 milioni: tutte le foto

La casa romana di Ennio Morricone è in vendita per 12 milioni di euro. Due livelli all'interno di un palazzo storico progettato a fine Cinquecento da uno dei massimi esponenti del barocco italiano Giacomo Della Porta; terrazzi con vista mozzafiato su piazza Venezia, sculture e manufatti dell'antica Roma: questi alcuni dei dettagli che rendono assolutamente prestigiosa la dimora del maestro, due volte premio Oscar e tre volte vincitore del Golden Globe, che qui per trent'anni ha trascorso la sua quotidianità. L'incarico per la trattativa è stato affidato a Christie's.

La casa di Ennio Morricone

Disposta su due livelli, mille metri quadri totali, la casa che per trent'anni ha ospitato la quotidianità di Ennio Morricone ha tre ingressi differenti. Al piano inferiore un salone di rappresentanza con soffitti decorati di 5 metri e una vista sull'Altare della Patria, poi uno studio con tre finestre angolari che offrono il Campidoglio. Un secondo soggiorno con sala da pranzo, cucina, quattro camere e quattro bagni. Al piano superiore, caratterizzato da travi in legno a vista risalenti a sei secoli fa e in ottime condizioni, ci sono ben quattro saloni (tre con il camino), una cucina, cinque camere, quattro bagni e una zona "di servizio", con altra camera e bagno.

Decisamente riduttivo definirlo appartamento, per il valore della struttura ma anche per la storia del cinema italiano che passanta da quelle stanze dalla fine degli anni '80 e fino al 2017, quando Morricone decise di trasferirsi nel quartiere Eur dove ha trascorso gli negli ultimi tre anni della sua vita.

(foto sito Christie's)