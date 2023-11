Mario Balotelli diventerà zio, il fratello Enock diventerà papà: la foto

Mario Balotelli diventerà zio: suo fratello Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, sua moglie, presto diventeranno genitori. La coppia si è sposata a giugno e tramite social hanno comunicato la lieta notizia.

"Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni - ha scritto Enock sui social -. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora". A corredo di queste parole una foto in cui si vedono le immagini dell'ecografia e le loro mani intrecciate. Nessuno scatto di Giorgia Incinta.

Sotto al post sono moltissimi i commenti di congratulazioni tra cui quelli degli ex gieffini che hanno partecipato alla stessa edizione di Enock, durata da settembre 2020 a marzo 2021, come Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta e anche Francesco Oppini che ha scritto:"Ma state scherzando? Ti chiamo subito". Ovviamente anche i colleghi calciatori di Enock si sono congratulati e ovviamente non poteva mancare Raffaella Fico, ex compagna di Balotelli, ma soprattutto mamma di sua nipote Pia.

Enock e Giorgia, un matrimonio da favola

I neo sposini si sono detti sì a Villa Fassati a Castegnato, in provincia di Brescia, un anno dopo la proposta di matrimonio. Ad accompagnare Enock in chiesa è stata sua madre naturale, mentre Balotelli era il testimone e la piccola Pia ha fatto da damigella d’onore. I due sono legati da circa tre anni ovvero poco prima che Barwuah entrasse nella casa del Gf.

Giorgia è un'influencer mentre Enock è un giocatore di calcio, fa l'attaccante per l'Associazione Calcio Dilettentistica Ospitaletto, nel ruolo di attaccante. I due vivono a Brescia.