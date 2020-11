Le vicende sentimentali di Enock Barwuah hanno iniziato a occupare lo spazio delle dinamiche televisive relative al GF Vip da quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha sostenuto di averlo frequentato non sapendo che fosse fidanzato. Dal canto suo, il fratello di Marco Balotelli, accusato anche da un’altra misteriosa ragazza citata da Biagio D’Anelli a ‘Mattino 5, ha sempre negato ogni accusa, e oggi è la stessa compagna Giorgia Migliorati Novello a prendere le sue difese, intervistata dal settimanale Chi che le ha dato modo di fornire la sua versione dei fatti in merito alle illazioni avanzate.

Chi è Giorgia Migliorati Novello, la fidanzata di Enock Barwuah del GF Vip

Giorgia Migliorati Novello è un’imprenditrice che con la sorella Elisa ha creato un brand di cosmetici e gestisce un centro estetico a Concesio, in provincia di Brescia. Su Selvaggia Roma che ha affermato di avere frequentato Enock mentre era già il suo fidanzato la donna ha le idee chiare: “E’ in cerca di visibilità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi”, ha detto a Chi: “Evidentemente pensa che un certo tipo di scoop funzioni ancora…”.

Quanto alla sua storia d’amore con il calciatore, Giorgia è sicura della stabilità di un rapporto che in questo periodo di reality risente della lontananza: “Sono contenta del suo percorso. Il nostro rapporto è sereno e stabile e in questi giorni diventati ormai mesi credo si sia anche rafforzato. Indubbiamente sento la sua mancanza e in certi momenti c’è un po’ di malinconia”.

La storia d’amore tra Enock e Giorgia

Giorgia ha raccontato che la storia d’amore con Enock è nata dopo un periodo di amicizia durante la quale il compagno le aveva confidato di conoscere Selvaggia Roma e di aver scambiato con lei dei messaggi. “Ero e sono tutt’ora molto tranquilla e serena”, ha ribadito la donna in merito alla fiducia accordata al fidanzato che è certa che con la concorrente del reality abbia avuto solo uno scambio di messaggi, certamente nessun bacio: “Quello non c’è stato, tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock”.

Giorgia, dunque, è serena, convinta della forza di un legame e di una relazione che non ha scheletri nell’armadio: “Sono felice e orgogliosa di avere un fidanzato come lui”.