Enock ha tradito la fidanzata? A ‘Mattino 5’ arriva una nuova segnalazione

(Oltre Selvaggia Roma, anche un'altra ragazza avrebbe avuto una frequentazione con Enock durante il lockdown non sapendo che il giovane fosse già fidanzato: il racconto a Mattino 5)

Enock Barwuah ha tradito la fidanzata Giorgia Migliorelli? Il dubbio aleggia nei telespettatori del GF Vip che nell’ultima puntata di lunedì 16 novembre hanno assistito al faccia a faccia tra lui che negava ogni accusa e Selvaggia Roma che insisteva nell’affermare l’esistenza di una recente frequentazione suggellata anche da un bacio durante una serata in discoteca. Il tutto, a detta della nuova concorrente del reality, sarebbe testimoniato anche da messaggi che Enock le avrebbe inviato, rispetto ai quali il fratello di Mario Balotelli ha preso le distanze sostenendo siano stati inviati non da lui, ma da un suo amico.

Poche ore dopo questo scenario, nella diretta del programma ‘Mattino 5’ in onda oggi è spuntata una nuova testimonianza che confermerebbe la tendenza al tradimento di Enock da cui una misteriosa ragazza sarebbe stata sedotta e illusa mentre era già sentimentalmente impegnato.

Enock ha tradito la fidanzata? Le dichiarazioni a Mattino 5

A Mattino 5 l’opinionista Biagio D’Anelli ha raccontato di aver raccolto la testimonianza di una ragazza di Bergamo - di cui al momento non vuole fare nome - illusa da Enock che le avrebbe fatto credere di essere libero durante la loro frequentazione nei mesi precedenti al primo lockdown italiano, tra gennaio e febbraio. Solo in seguito la ragazza in questione avrebbe scoperto che il calciatore era fidanzato con la sua attuale compagna, Giorgia.

“Questa ragazza è molto delusa. Mi ha già mandato del materiale, ma sto aspettando alcune prove che vadano a chiudere la situazione”, ha affermato l’opinionista puntualizzato che Enock abbia anche fatto riferimento ai momenti vissuti proprio con questa persona nella Casa, pur non facendo mai il suo nome. Seguiranno sviluppi? La questione pare appena iniziata… Si attendono colpi di scena.