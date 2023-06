Enock, fratello di Balotelli, si è sposato: la foto con il papà biologico

Enock Barwuah ha sposato ieri la storica fidanzata, Giorgia Migliorati Novello. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Giovanni Battista a Castegnato, vicino a Brescia - dove vivono - mentre il ricevimento è stato organizzato in una elegante tenuta a Passirano, in Franciacorta.

Testimone dello sposo il fratello, Mario Balotelli, arrivato insieme alla figlia Pia, avuta da Raffaella Fico. Il matrimonio è stata l'occasione per trascorrere una giornata in famiglia per il calciatore, che ha da poco riallacciato i rapporti con i genitori naturali. Balotelli, come i suoi fratelli, è stato dato in affidamento da bambino a un'altra famiglia, i Balotelli appunto, che poi l'hanno adottato.

Tra le foto pubblicate su Instagram da Enock ce n'è una in cui entrambi i fratelli sono in posa con il papà, Thomas, e scorrendo si vede la mamma, Rose, ma solo con l'ex gieffino. Tra gli invitati anche Francesco Oppini e Andrea Zelletta, che hanno condiviso con Enock l'esperienza del Grande Fratello, dove è nata una grande amicizia tra loro.

La famiglia Barwuah

Thomas e Rose Barwuah sono del Ghana, arrivati in Italia per trovare lavoro e cambiare vita. Mario è il loro primo figlio, poi sono nati Enock e le due figlie Abigal e Angel. A causa delle ristrettezze economiche sono stati costretti a dare in affido i figli, Mario però a 18 anni è stato adottato dai Balotelli ed è l'unico che nei loro confronti ha avuto un lungo periodo di tensione.