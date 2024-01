Enrica Bonaccorti racconta di aver perso un figlio: il gesto di Magalli rimasto nel cuore (video)

Enrica Bonaccorti è stata ospite della puntata de La Volta Buona in onda oggi, 3 gennaio. La conduttrice, per anni storico volto della Rai, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute che di recente hanno preoccupato tanto il suo pubblico e con Caterina Balivo ha ripercorso la sua carriera che, a un certo punto, è stata particolarmente segnata da un avvenimento privato. Era il 1987, infatti, quando Bonaccorti annunciò in tv di essere incinta, comunicazione per cui - ha ricordato - "fui massacrata dalla stampa per aver raccontato in pubblico un fatto privato". Purtroppo, però, appena tornata in camerino la conduttrice iniziò ad avvertire che qualcosa non andava: "Togliendomi il vestito, iniziai a perdere il bambino", ha ricordato, spendendo parole di grande affetto per Giancarlo Magalli che, andato da lei in ospedale insieme a Gianni Boncompagni, le fece un filmino dell'ecografia: "Si vedeva che sarebbe stato un maschio... Poi quel filmino mi venne rubato".

Al suo posto nel programma che conduceva fu chiamato proprio Magalli che fino ad allora l'aveva affiancata: "Ho perso un bambino, ma è nato Magalli conduttore", ha commentato Bonaccorti. Per quel trattamento subito la conduttrice rimase molto male: "Cosa mi ha aiutato? L'insegnamento di mia madre che mi diceva che le cose vanno accettate senza troppe storie", ha confidato.