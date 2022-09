Enrica Bonaccorti si mostra col viso tumefatto: il racconto sui social

Incidente domestico per Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha raccontato l'infortunio via social, a corredo di una foto che ha mostrato le conseguenze di una caduta causa dei lividi sul suo volto. "Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla" ha spiegato Bonaccorti, affiancando alla prima immagine quella successiva a una seduta di make up che ha coperto i segni prima di andare in onda come ospite a Pomeriggio Cinque. Il suo grazie è andato poi al professore che l'ha operata e alla truccatrice artefice del lavoro precedente alla sua apparizione televisiva.

Nessun accenno alla dinamica dell'incidente, dettaglio non importante per i follower che a cuore dimostrano di avere solo la sua salute. Da Marcello Cirillo a Yvonne Sciò, da Maria Teresa Ruta a Filippo Nardi sono tanti gli amici intervenuti con un commento affettuoso al post, raggiunto anche dai telespettatori che stanno rivolgendo un pensiero alla prima storica conduttrice del programma cult Non è la Rai.