"Ho otto chiodi e una placca di metallo": Enrica Bonaccorti dopo l'incidente

Enrica Bonaccorti sta affrontando il percorso riabilitativo dopo l'incidente che le ha causato una brutta frattura alla spalla. La conduttrice aveva condiviso l'accaduto qualche giorno fa, con una foto sui social che aveva mostrato i segni dell'infortunio sul suo volto e suscitato un'immensa ondata di affetto da parte dei suoi follower. "Da questa caduta ho sentito l'amore di migliaia di persone che non pensavo mi volessero così bene" ha detto oggi a Federica Panicucci durante il collegamento con Mattino Cinque, durante il quale ha raccontato l'infortunio e le sue conseguenze ora in corso di guarigione.

Come sta Enrica Bonaccorti dopo l'incidente

Oggi Enrica Bonaccorti sta decisamente meglio, ma il dolore dei momenti successivi alla caduta non li dimentica certo. "Sono caduta in avanti mentre correvo e sono rovinata per terra, per fortuna il naso e i denti non si sono rotti" ha spiegato la conduttrice che oggi tiene un tutore dopo l'operazione subita: "Ho fatto urla da partoriente, dicono che la spalla sia molto dolorosa e in effetti lo è... Ho otto chiodi e una placca di metallo alla spalla, spero il metal detector dell'ospedale non suoni quando dovrò tornare per la visita di controllo", ha detto con ironia. E ancora: "Sono stata soccorsa subito, ero nelle Marche" ha spiegato: "Poi il giorno dopo sono andata direttamente in ospedale a Roma, piano piano andrà tutto a posto".

(Di seguito l'intervista di Enrica Bonaccorti a Mattino Cinque)