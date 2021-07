Incidente in vacanza per Enrica Bonaccorti

Le vacanze di Enrica Bonaccorti sono iniziate nel peggiore dei modi. La conduttrice ha avuto un incidente appena arrivata ad Orbetello, all'Argentario, dove trascorrerà l'estate.

Una brutta caduta dalle scale le ha provocato la frattura del polso destro e dovrà portare il gesso per diverse settimane, come racconta su Instagram: "Che dire, appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro - continua - io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono".

"Non un buon inizio ma sorrido lo stesso"

Una disavventura che però non fa perdere il sorriso alla Bonaccorti: "Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano 'Cara' - racconta ancora - Anche se ho urlacchiato, uscita dall'ospedale subito in spiaggia almeno il mare... Poi qui a casetta foto ricordo. E dato che non c'è un filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto - ricorda infine la conduttrice - Mia madre geniale chiese se poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l'ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso". E mentre lei sorride amici e follower le fanno gli auguri di pronta guarigione.

Il post di Enrica Bonaccorti