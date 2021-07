Enrico Brignano e Flora Canto di nuovo genitori: il nome scelto per il bebè

Esplosione di gioia in casa Brignano-Canto. Dopo nove mesi di attesa è nato il piccolo Niccolò, frutto dell'amore degli attori Enrico Brignano e Flora Canto, già genitori di Martina, 4 anni.

La showgirl stava trascorrendo gli ultimi giorni di gravidanza al mare, al Circeo, insieme alla primogenita Martina, impaziente per l'arrivo del fratellino. Come programmato, l'ex tronista ha avuto un parto cesareo la cui data è stata mantenuta segreta sino a qualche ora fa quando ha postato sui social uno scatto che la immortala mentre tiene in braccio il nuovo arrivato, accolto dall'amore di mamma e papà.