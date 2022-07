Enrico Brignano si è sposato. Le foto del matrimonio con Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. L'attore e comico romano ha, infatti, ufficializzato il suo amore per la compagna Flora e madre dei suoi figli Martina e Niccolò in una romantica e riservatissima cerimonia di fronte al mare di Ladispoli festeggiando insieme ad amici e parenti. I due sposi, infatti, ieri 30 luglio, hanno detto il loro "sì" in una cerimonia "all'americana" che li ha visti protagonisti nella suggestiva location dell'Hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale dopo appena sei mesi dalla proposta di matrimonio di Enrico Brignano all'Arena di Verona durante un suo spettacolo. Finora le foto del matrimonio sono "trapelate" solo dai profili Instagram degli invitati come quello dell'amica di Brignano, Matilde Brandi, che ha raccontato, passo dopo passo, la cerimonia mostrandone ogni dettaglio o quello di Tosca D'Aquino, amica e testimone della sposa. I diretti interessati, invece, hanno postato pochissime immagini, ma molto significative, del loro giorno di nozze. Enrico si è mostrato in abito da sposo e ha dedicato alla sua neosposa parole dolcissime definendosi "Riflessivo, pensieroso e innamorato" mentre guarda il mare e Flora ha pubblicato la sua mano con la fede al dito.

I dettagli del matrimonio: dagli abiti alla cerimonia all'americana

Il matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto si è svolto all'aperto, di sera, con circa 160 invitati, sotto un porticato illuminato e adornato di fiori per una serata, vista mare, dall'atmosfera molto romantica ma anche divertente. Non è mancato, infatti, un palcoscenico che ha regalato agli ospiti uno show durante tutta la serata tra musica, sketch e diversi siparietti romantici tra la coppia. Gli sposi sono arrivati con una Cinquecento bianca e, davanti al mare di Ladispoli, hanno ufficializzato il loro amore accolti da un arco di fiori e quattro violiniste che hanno accompagnato la sposa nel suo ingresso. I testimoni della sposa sono stati quattro: Tosca D'Aquino, amica della sposa insieme a una sua ex compagna di scuola, Erica e altre due amiche Benedetta e Isabella. Enrico Brignano, invece, ha scelto come testimone suo fratello Rino e gli amici storici Mauro e Andrea.

A organizzare le nozze è stata la wedding planner Eva Presutti mentre il menù della cena è stato affidato allo chef Antonio Magliulo. Per quanto riguarda gli abiti, Enrico ha optato per un complto blu notte con camicia bianca e una cravatta argento mentre Flora si è mostrata in un classico abito bianco, firmato Pronovlas, con lo strascico e i capelli raccolti. Gli sposi, inoltre, hanno scelto delle fedi tradizionali in oro giallo. Presenti alla cerimonia anche i loro bimbi Martina e Niccolò. La prima vestita di bianco e il secondo in completo blu come suo papà.

La storia d'amore di Enrico Brignano e Flora Canto

Quello con Flora Canto per Enrico non è il primo matrimonio ma il secondo. Nel 2008, l'attore aveva già sposato la ballerina Bianca Pazzaglia con cui aveva divorziato, poi, nel 2013. L'anno dopo aveva conosciuto Flora. I due, quindi, stanno insieme dal 2014 e nel 2017 hanno avuto la loro prima figlia Martina mentre Niccolò è nato a luglio del 2021.