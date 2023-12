Enrico Brignano: "Chi guida un'ambulanza merita più attenzione di un influencer"

In occasione dello spettacolo Ma… diamoci del tu! che arriverà all'Auditorium Conciliazione a Roma da martedì 19 dicembre fino al 17 gennaio, Enrico Brignano si è raccontato a Repubblica. La lunga gavetta, la moglie Flora Canto e i due figli, l'affetto per i fan sono i temi di un'intervista che ha toccato anche i temi attuali come quelli del lavoro.

Partendo proprio dal nome del suo spettacolo, Brignano ha detto a chi darebbe confidenza e a chi no: "Il Covid con le mascherine ci ha negato la vicinanza e gli abbracci. Il lei mi verrebbe da riservarlo soltanto a chi se lo merita per dignità, mentre quotidianamente il pubblico per me è amico, decide di avvicinarsi a me con un biglietto, crea il teatro esaurito, e ha diritto a una posizione di vantaggio, me ne rendo conto più che mai ora che sto arrivando a Roma", ha spiegato l'attore che considera lo spettacolo come "un'occasione per un viaggio della memoria al contrario, un percorso di me attore con tutti i ‘no’ che ho ricevuto".

Per quanto riguarda la sua squadra, Brignano parla di un grande affiatamento: "Non ci poniamo problemi di ‘tu’ e di ‘lei’. Siamo sempre sempre camerateschi", ha aggiunto, "Personalmente io poi riservo il ‘tu’ a chi ha la forza di combattere per la pagnotta, a chi non vede il salario minimo, e non capisco perché la gente a livello di cose umili, eppure riconosciuta come necessaria, che spende il suo tempo in lotte impari, in lavori per me più importanti di quelli velleitari, gente che si prende cura di bagni e autogrill, e di dure fatiche notturne, da guardie giurate o da ambulanzieri, o lavatori di auto, debbano avere meno fortuna e attenzione degli influencer". Le sue idee emergono molto in quest'ultimo spettacolo: "Io rammento bene che sono partito lavorando al tornio parallelo, al trapano a colonna, io mi sono costruito a una scuola istituzionale di professioni dell’industria e dell’artigianato", ha spiegato. Poi la precisazione: "Attenzione: non mi schiero in modo supino con la classe operaia, non amo gli assenteisti, stimo però quelli che fanno chilometri per stipendi in grado di fare arrivare a fine mese, altrimenti non sono orgoglioso di un Paese che non riconosce 9 euro all’ora: impossibile dargliene meno a una tata che sta con mia figlia a giocare, a chi ci accudisce i parenti. Perché non pensarla così per la persona straniera che sta con mia madre che ha 86 anni? E anche ai muratori, ai fabbri come non dargli un riconoscimento dignitoso?" ha chiesto Brignano.

Un riferimento poi alla moglie Flora Canto con cui sta insieme da 12 anni e con cui "non ha segreti". Sposati da due anni fa, Canto e Brignano hanno due figli Niccolò e Martina che l'attore non esclude potranno un giorno seguire le orme di mamma e papà perché "non fanno altro che sentir parlare di lavori di scena, in tv, con particolari di trucco, di professione".